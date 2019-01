Reconnaître les symptômes de la grippe pour savoir quand consulter

La saison de la grippe bat son plein et les hôpitaux de l'ensemble de la province débordent.

D'ailleurs, dans la région, l'Hôpital du Suroît présente le pire taux d'occupation). Son taux est pire que l'ensemble des hôpitaux de Montréal.

Bien que, de façon générale, la grippe se soigne à la maison, dans certains situations, il est préférable de consulter un médecin. Les symptômes de la grippes peuvent varier en fonction de l'âge et de l'état de santé. Les principaux symptômes sont:

fièvre soudaine;

toux soudaine;

mal de gorge;

douleurs musculaires et articulaires;

fatigue extrême;

maux de tête.

Chez les enfants il est possible que des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs au ventre apparaissent. Les personnes âgées peuvent se sentir faibles et être parfois confuses sans présenter d’autres symptômes.

Quand consulter

Les professionnels de la santé recommandent de se rendre aux urgences si vous présentez les symptômes de la grippe ET l'un des symptômes suivants:

difficulté à respirer qui persiste ou qui augmente;

lèvres bleues;

douleur intense à la poitrine;

douleur intense à la tête qui persiste ou qui augmente;

somnolence, difficulté à rester éveillé, faiblesse;

confusion, désorientation;

convulsions (le corps se raidit et les muscles se contractent de façon saccadée et involontaire);

absence d’urine depuis 12 heures;

soif intense.

Appelez Info-Santé 811

Certaines situations nécessitent l’évaluation d’une infirmière, qui pourra vous fournir des conseils spécifiques concernant votre situation. Elle pourra aussi vous indiquer si vous devriez consulter un médecin rapidement ou non.

Vous devriez donc appeler Info-Santé 811 si vous-même ou votre enfant êtes dans l’une des situations suivantes :

vous êtes essoufflé;

vous avez de la difficulté à respirer;

vous ne savez pas si vous devez consulter un médecin.

Traitements

La plupart des personnes en bonne santé arrivent a se soigner de grippe par elles-mêmes au bout de 5 à 7 jours. Il faut bien se reposer et se nourrir selon son appétit. La toux et la fatigue peuvent toutefois durer jusqu’à 2 semaines, et même plus. Vous pouvez soulager les symptômes de la grippe en prenant les mesures suivantes :

buvez beaucoup et souvent (eau, lait, jus, bouillon. Évitez l'alcool, le café et le thé);

faites bon usage des médicaments (Tylenol, Advil).

Si votre enfant a plus de 3 mois et qu’il a de la fièvre, vous pouvez lui donner de l’acétaminophène, par exemple du Tylenol MD, en suivant les indications fournies avec le produit et selon le poids de votre enfant.

Source : sante.gouv.qc.ca