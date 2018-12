Carecity : une application mobile au service des citoyens

La Ville de Shawinigan et Technologies Carecity ont lancé conjointement une nouvelle application pour les téléphones intelligents, qui informe les citoyens de Shawinigan en temps réel et qui leur permet de signaler facilement des problématiques géolocalisées à la Ville, en quelques clics. Cette application évolutive offre aux citoyens un outil de communication complémentaire à ceux déjà existants proposés par la Ville.

« Shawinigan se positionne de plus en plus comme une ville intelligente et cherche à offrir à nos citoyens des moyens simples, efficaces et à la fine pointe de la technologie pour s’informer et communiquer avec nos services municipaux. Il était tout à fait naturel pour nous de travailler avec une startup de Shawinigan pour codévelopper l’application de Carecity », mentionne le maire Michel Angers.

Débuté en mars 2017, le projet d’application mobile de Carecity a été présenté à la Ville de Shawinigan au printemps 2018. Par la suite, une entente de co-développement d’une valeur de 20 350 $ avant taxes sur deux ans a été conclue, afin de répondre le mieux possible aux besoins des municipalités du Québec.

« Comme citoyen, je voulais communiquer facilement et rapidement avec ma ville, à partir de mon téléphone intelligent. C’est pourquoi on a développé cette application et qu’on l’a présentée à la Ville de Shawinigan, pour qu’on la bonifie en collaboration avec le Service des travaux publics, le Service des technologies de l’information et le Service des communications et des relations avec les citoyens, afin de tenir compte de leurs réalités municipales. L’application Carecity est évolutive, et de nouvelles versions sont prévues en 2019, pour maximiser les fonctionnalités pour les utilisateurs », explique Jean-Hugues Hamelin.



Comment fonctionne l’application ?



Téléchargez l’application de Carecity directement sur votre téléphone intelligent (Apple Store ou Google Play). Après vous être authentifié, l’application de Carecity vous donnera accès à quatre fonctionnalités :



Portail d’information : Consultez des sujets d’actualité de la Ville :

✓ En un seul clic, soyez redirigé vers le www.shawinigan.ca pour de plus amples renseignements.



Alertes : Recevez en temps réel des alertes de la Ville :

✓ communiqués de presse;

✓ offres d’emploi;

✓ avis publics.



Signalements de problématiques (à venir) :



✓ Signalez en quelques clics des problématiques à la Ville :



• Types de signalements : nid-de-poule, pression d’eau, lampadaires, graffitis;



• Signalements géolocalisés avec photo et possibilité d’ajouter un commentaire;



• Alertes vous informant du délai de prise en charge et lorsque l’intervention aura été complétée par les services municipaux.



Pour plus d’information, consultez le www.shawinigan.ca/carecity.