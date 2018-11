Pannes électriques majeures à Shawinigan

À la suite de l’importante chute de neige de lundi soir et de mardi (environ 45 cm), près de 10 000 citoyens de Shawinigan étaient privés d’électricité tôt ce matin. Puisque dans certains cas, ces pannes électriques durent depuis plus de 24 heures, la Ville a décidé d’ouvrir des refuges afin de permettre aux citoyens qui le désirent d’aller prendre un répit.

Les citoyens peuvent se rendre dès maintenant au Centre municipal de curling et au Centre Gervais Auto pour se réchauffer et prendre une boisson chaude. Des équipes de la Croix-Rouge seront sur place afin de prendre en charge les citoyens qui en auraient besoin.

« La Ville prend au sérieux la situation actuelle. Après 24 heures sans électricité, les maisons commencent à se refroidir. C’est donc important pour nous d’offrir aux citoyens un endroit chauffé », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Je tiens aussi à rappeler aux gens d’être vigilants. Les pannes électriques sont l’occasion de ressortir certains appareils qui émettent du monoxyde de carbone. Il faut faire attention ! »

Monoxyde de carbone Selon le ministère de la Sécurité publique, plusieurs cas d’intoxications au monoxyde de carbone (CO) sont répertoriés chaque année au Québec.

Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés.

Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages (une génératrice par exemple), peuvent être des sources de monoxyde de carbone, un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement mortel.

Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques sont plus sensibles aux effets du CO.

Le Service de sécurité incendie de la Ville vous invite donc à être très prudent si vous utilisez des appareils pouvant émettre ce type de gaz. Il est recommander de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Activités de loisirs de la Ville

Pour aujourd’hui, seules les activités de loisirs offertes à la salle Théodoric- Lagacé et à la piscine municipale du Centre des arts sont maintenues. Les activités dans les quatre arénas et au Centre municipal de curling ainsi que celles habituellement offertes aux écoles secondaires du Rocher, des Chutes et Val-Mauricie et à Kiné-option Santé sont annulées.

Également, veuillez prendre note que la bibliothèque Colette-B.-Forget du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides et la bibliothèque Gisèle-M.-Beaudoin du secteur Lac-à-la-Tortue sont aussi fermées puisqu’elles sont privées d’électricité.