Cinq activités de Noël à Nicolet

Les Services à la communauté invitent les familles à participer à cinq activités entourant la fête de Noël pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes! Arrivée du père Noël, activités au sapin de la place du 21-Mars et activités en bibliothèque.

• 1er décembre, samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, c’est l’Arrivée du père Noël

Venez vous faire prendre en photo avec le père Noël à l’hôtel de ville ou profitez simplement des activités entourant l’événement. Inscription obligatoire pour rencontrer le père Noël 819 293-6901 poste 1700, accès libre aux autres activités. À la bibliothèque H.-N.-Biron, retrouvez du maquillage, du mini gym avec Lu-Nid maison de la famille, des courts-métrages de l’ONF et du bricolage avec la Maison et atelier Rodolphe-Duguay. À l’extérieur, profitez d’un tour de carriole dans le centre-ville! Courrez la chance de gagner le bas de Noël d’une valeur de 200 $ (avantage exclusif aux membres).

• 1er décembre, samedi de 10 h à 15 h 30, la bibliothèque H.-N.-Biron a invité l’équipe de la radio Rouge FM, 94.7, à la place du 21-Mars



Celle-ci vous attendra au sapin avec son bar à guimauves, chocolat chaud et maïs soufflé et un cadeau de la part de la bibliothèque! Le tout est GRATUIT! Profitez de l’occasion pour visiter le marché de Noël et faire quelques cadeaux de Noël dans les commerces avoisinants.

• 8 décembre, samedi, de 13 h 30 à 15 h, heure du conte et bricolage – Une poupée noire pour la nuit de Noël



Animée par Christiane Dupont-Champagne, auteur de l’histoire et par Lise Champagne, artiste professionnelle en arts visuels qui animera la portion bricolage. Elles vous feront revivre un Noël d’antan! Inscription obligatoire: 819 293-6901 poste 171.

• 14 décembre, vendredi, de 19 h à 20 h, soirée de contes Le Noël de Denis Colette à la place du 21-Mars.

La Bibliothèque H.-N.-Biron sort de ses murs et vous convie à une soirée fantastique! Venez écouter des contes de Noël écrits par des jeunes de 8 à 12 ans! Récités par un conteur professionnel, Steve Bernier. Pour vous réchauffer : chocolat chaud, feux de joie. Activité GRATUITE! Apportez votre chaise. Parlant des contes de Noël de Denis Colette, sachez que ceux-ci seront aussi enregistrés par l’équipe de la station et diffusés sur les ondes de VIA 90,5 FM pendant le temps des fêtes.

• 15 décembre, samedi, à 10 h 30, les enfants sont invités à assister à une pièce de théâtre à la bibliothèque H.-N.-Biron

« Le grand livre du père Noël ». Une fillette vivra de nombreuses aventures lors d’une mission pour retrouver le grand livre doré du père Noël où est noté le nom de tous les amis et leurs cadeaux. Inscription obligatoire: 819 293-6901 poste 1711.

Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Nicolet dans le cadre de l'Entente de développement culturel.