Résultats de la Collecte des Fêtes de Moisson MCDQ

Moisson Mauricie/ Centre du Québec partage les résultats finaux de la Grande Collecte des Fêtes. Grâce au soutien de la population, Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec a récolté 8 045 kg de denrées non périssables et 44 490 $.

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson, souligne : « Nous sommes très touchés par le soutien de la population qui a démontré sa grande sensibilité pour les 29 000 personnes de chez nous qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois, dont 9 000 enfants. Nous avons presque atteint l’objectif de 9 000 kg de denrées non périssables, mais nous avons dépassé l’objectif de 38 000 $. Pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de donner, il est possible de faire un don en denrées directement chez Moisson ou de faire un don en ligne au www.moisson-mcdq.org afin de nous permettre d’aider les gens à combler un besoin essentiel, se nourrir. »

M. Pellerin indique : « Les dons en argent recueillis lors de la collecte nous permettront de distribuer une valeur marchande de 1 112 250 $ de nourriture. Chez Moisson, chaque 1 $ de don nous permet de distribuer une valeur marchande de 25 $ de nourriture. En effet, la nourriture distribuée provient entièrement de dons et nos frais se situent au niveau du transport, du traitement et de l’entreposage des denrées. Les dons de la population ont donc un impact significatif dans notre communauté pour aider celles et ceux qui en ont besoin. »

M. Pellerin ajoute : « Merci à tous ceux qui ont donné, aux 200 bénévoles de Moisson et des organismes membres qui se sont impliqués, aux épiciers participants ainsi qu’aux médias. Nous tenons à remercier nos partenaires pour la collecte : Rouge FM Mauricie, Énergie Mauricie, Le Nouvelliste, Les Hebdos Mauricie – Rive-Sud et Budget. Le succès de cette collecte repose sur un beau travail d’équipe et une grande démonstration de solidarité. »