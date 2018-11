La Ville de Nicolet leader d’un projet d’électrification des camions et transports spécialisés municipaux

En conférence de presse, ce matin à Ottawa, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités ont annoncé l’octroi d’un financement de 95 400 $ à la Ville de Nicolet et trois autres villes partenaires pour un projet d’électrification des camions et transports spécialisés municipaux.

Un premier volet étude permettra aux villes de Nicolet, Plessisville, Varennes et Beaconsfield d’analyser les potentiels pour l’intégration de camions électriques dans leurs flottes municipales et ainsi poursuivre leurs actions en électrification des transports. Ensemble, ces municipalités vont identifier des solutions afin de réduire les coûts des premières intégrations de camions électriques et réduire les gaz à effet de serre sur leur territoire.



L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Vicki-May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un financement de plus de 4,5 millions de dollars pour 109 nouvelles initiatives dans des collectivités du Canada dans le cadre de trois programmes : le Fonds municipal vert (FMV), le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) et le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM). Au Québec, une quinzaine d’initiatives ont été annoncées ce matin.



Nicolet a été désignée ville principale du projet et notre directeur général, Pierre Genest agira à titre de conseiller technique. « Nous sommes évidemment très heureux d’obtenir aujourd’hui le financement pour cet emballant projet parce que les municipalités sont rendues là dans leurs efforts de développement durable. Il faut se questionner et analyser nos besoins en électrification et aujourd’hui le gouvernement du Canada et la FCM nous en donnent les moyens. La Ville de Nicolet est toujours très proactive et nous sommes enchantés d’assurer le leadership de ce projet » souligne M. Genest.

En raison de son rôle technique et de sa position au sein de la Ville, Pierre Genest sera consulté sur une base régulière sur les toutes les questions touchant la réalisation des analyses, la sélection des solutions techniques et sur les recommandations qui seront élaborées dans le rapport final.