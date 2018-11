Parc de la Rivière-Grand-Mère: les travaux de dragage débutent

Les travaux de dragage du bassin du parc de la Rivière-Grand-Mère vont débuter le mercredi 21 novembre. C’est l’entreprise Excent Environnement qui a eu le contrat pour un montant de 270 300 $. Durant les travaux, qui devraient se terminer à la mi-décembre, le parc sera fermé aux usagers.

« Je suis très heureuse de voir ce projet débuter. Cela va nous permettre d’améliorer l’offre de services du parc de la Rivière-Grand-Mère et de lui redonner sa beauté », souligne Nancy Déziel, conseillère du district de la Rivière. « Et je veux remercier ma collègue Lucie De Bons et les bénévoles de la Corporation du parc pour leur support indéfectible dans ce dossier. »

Rappelons que la Ville a reçu du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) l’autorisation pour procéder aux travaux en septembre 2018.

Les travaux, qui touchent un milieu hydrique de 4 500 m2, ont pour objectif de retirer les sédiments du bassin afin de réhabiliter les habitats fauniques et de redonner à la population l’usage du bassin. Un plan d’action sera également élaboré par le Service de l’aménagement du territoire de la Ville afin de limiter l’accumulation de sédiments dans le bassin du parc de la Rivière-Grand-Mère, par la suite.