C'est la troisième édition de la Grande semaine des tout-petits

Au Québec, comme dans la région, un peu plus de 1 enfant sur 4 présente une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de développement, (santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, et habiletés de communication et connaissances générales). Cette proportion grimpe à 1 enfant sur 3 dans les milieux plus défavorisés.