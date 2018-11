AVIS DE DÉCÈS : M. Richard Duguay, 78 ans

M. Richard Duguay de L'Orignal, Ontario, est décédé samedi 10 novembre 2018 à l'âge de 78 ans.

Il était l'époux de Glenda Duguay, née Guitard; le fils de feu Gustave Duguay et de feu Rosa Cyr;

le père bien-aimé de Daniel (Shelly), Sondra (Stephen Lamothe) et Keith; le grand-père adoré de la Bretagne, Ryan, Kyle, Kaitlin, Jacob, Devin, Shawn, Phillip, Amanda et l’arrière grand-père de Liam, ainsi que le cher frère d'Ernest (Marjorie).

Il a été précédé par une soeur Juliette et un frère Maurice (Vivian) Il laisse dans le deuil de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, cousins, neveux, nièces et amis.

Les amis peuvent rendre visite à la Maison funéraire familiale Berthiaume. 416, McGill, Hawkesbury, Ontario (877) 632-8511 le vendredi 16 novembre 2018 à partir du 18h30. à 21 heures

Un service funéraire aura lieu à la paroisse St-Jude de Hawkesbury le Samedi 17 novembre 2018 à 14h.

La famille sera présente à l'église à partir de 13h recevoir vos condoléances.

Les condoléances peuvent être adressées par télécopieur au (613) 632-1065 ou visitez notre site Web : www.salonfuneraireberthiaume.com.