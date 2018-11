Première édition de La Shop à réparer

Le 23 novembre prochain, jour du Vendredi fou (Black Friday), Environnement Mauricie, COMSEP et la CDEC de Trois-Rivières invitent la population de Trois- Rivières à faire un pied de nez au gaspillage, à l’obsolescence et à la surconsommation en participant à la 1ère édition de La Shop à réparer. La population sera invitée à amener des petits objets du quotidien défectueux et des bénévoles réparateurs tenteront de leur donner une deuxième vie.

Développer le réflexe de la réparation

Devant le constat qu’une majorité de consommateurs optent pour le remplacement de leurs objets défectueux plutôt que leur réparation, La Shop à réparer est une occasion non seulement de renverser la vapeur, mais aussi d’amener la population à poser un regard critique sur sa consommation.

« C’est aussi une belle occasion de solidarité, puisque des citoyens bénévoles offrent de leur temps gratuitement pour partager leurs connaissances, note Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. La réparation n’est pas garantie, ajoute-t-elle, mais on promet d’essayer ! ».

Inspirée du concept des Repair cafe, nés à Amsterdam il y a une dizaine d’années et de plus en plus populaires au Canada, La Shop à réparer propose plusieurs postes de réparation : petits appareils électriques, ordinateurs et téléphones, textiles et autres. Des ateliers sur le mode de vie zéro déchet seront aussi présentés sans frais à 15 h et 18 h.

Détails:

Quand: vendredi, 23 novembre

Heure: 14h à 19h

Où: Maison de la Solidarité (cafétéria) au 1060, rue Saint-François à Trois-Rivières

Ouvert à tous.