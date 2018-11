L’éducation au service du bien commun, une conférence de Françoise David

Françoise David sera à Trois-Rivières ce soir, lundi le 12 novembre, pour nous proposer sa vision d’une éducation au service du bien commun. Cette conférence aura lieu au Musée POP à 19h.

L'éducation est un outil fondamental pour connaître et comprendre le monde. Pour critiquer ce qui doit l'être et construire une société plus juste et plus verte. L'éducation ouvre des portes, entre autres, pour occuper un emploi. Mais surtout, elle prépare à l'action citoyenne. C’est ainsi que pourrait se résumer le contenu de la prochaine conférence de Françoise David à Trois-Rivières.

L’ancienne porte-parole et députée de Québec solidaire, militante altermondialiste et ex-présidente de la Fédération des Femmes du Québec, sera ainsi présente au Musée POP, le lundi 12 novembre à 19h pour discuter de l’éducation au service du bien commun.

Cette conférence, organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières en partenariat avec la Gazette de la Mauricie, sera animée par Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale et s’adresse au grand public. Une contribution de 5$ est suggérée.

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale organise les Journées québécoises de la solidarité internationale, avec l’appui du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Lors de ce rendez-vous annuel, le public québécois est invité à participer à de nombreuses activités qui lui permettent de s’informer sur les enjeux actuels de la solidarité internationale. En Mauricie, c’est le Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la programmation régionale. Du 1er au 20 novembre, une kyrielle d’activités sont organisées à Trois-Rivières. Programmation complète au www.cs3r.org/jqsi