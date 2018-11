Foire de Noel Frimousse: une tradition pour les familles de la région

La Foire de Noel Frimousse est maintenant une tradition pour les familles en région. L’évènement se tiendra les 17 et 18 novembre prochain au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD). Son succès est bien fondé et permet aux jeunes depuis maintenant 8 ans de s’amuser à l’intérieur en cette période de l’année moins propice aux activités extérieures.

Une programmation plus que variée

Encore une fois cette année, la Foire de Noël Frimousse innove avec une liste d’activités diversifiées et exceptionnelles. Premièrement, les Jouets Frimousse, membre de L’Entre-Jeux, seront sur place pour animer plusieurs activités et jeux durant la fin de semaine. Playmobil, Farm Hoppers et d’autres jeux populaires seront au rendez-vous!

En nouveauté cette année, les participants de la Foire de Noël Frimousse pourront se divertir avec la réalité virtuelle. Mont VR, une entreprise de divertissement en réalité virtuelle, sera présente pour vous faire vivre plusieurs moments palpitants! Plusieurs jeux seront offerts comme « Fruit Ninja » ou un parcours de montagne russe. Les amoureux d’aventures auront un parcours d’hébertisme intérieur. Ce jeu d’hébertisme de 18 pieds de haut sera un défi de taille pour plusieurs. Il y aura un autre défi a relevé dans la journée soit le défi-vélo qui sera animé par les intervenants du CSAD.

Afin d’assurer que l’évènement soit un succès, il y aura plus de 30 structures gonflables, un trampoline bungee et un coin lecture-bricolage animé par le Service des bibliothèques de Trois-Rivières.

La zone 0-5 ans est renouvelée cette année! En plus des jeux gonflables pour petits, il y aura des supers jeux libres amenés par les Jouets Frimousse. Les frimousses n’auront que du plaisir!

Toujours à l’écoute du public, le CSAD a demandé sur la page Facebook de l’évènement quels sont les personnages qu’il désirait rencontrer lors de l’évènement. Les grands gagnants sont la Pat Patrouille et les Pyjamasques! Cependant, le Grincheux a toujours eu un grand plaisir à turbuler les évènements de Noël; heureusement que les super-héros en ont été avertis!

Le Père Noël nous fera l’honneur de sa présence le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 15h30.

De plus, un service de restauration sera disponible sur place avec quelques choix santés. Il est aussi possible d’apporter votre repas et de manger dans l’aire de restauration. DavidsTea sera également sur place pour vous faire goûter ses délicieux thés.

Vente de billets en ligne

Vous pouvez dès maintenant vous procurer les billets d’entrée en ligne sur le site www.lepointdevente.com afin d’éviter le temps d’attente sur place. Vous pourrez également acheter les billets la journée même, sur place, au même tarif.

Tarification et horaire

Le tarif est de 16$ par enfant, 5$ par adulte et un forfait familial est aussi offert pour 37$ incluant 2 enfants et 2 adultes. Rappelons que le site sera ouvert les 17 et 18 novembre de 9h à 16h sur la surface synthétique intérieure du Complexe sportif Alphonse-Desjardins.