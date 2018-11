Nouveaux locaux La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts

Hier avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, maintenant situés au 108, boul. Ste-Madeleine.

Célébrant cette année son 20e anniversaire d’existence, l’organisme organisait de plus, lors de cet événement, des retrouvailles pour plus de 75 personnes ayant contribué de près ou de loin au succès et à la pérennité de l’organisme.

Ces locaux offrent maintenant à la clientèle des espaces sécuritaires et adaptés aux formations qui y sont offertes, dans un environnement largement fenêtré, ce qui est une priorité pour avoir un climat propice à la créativité.

Rappelons que cet organisme vient en aide aux personnes ayant des limitations physiques et intellectuelles en leur offrant des ateliers de théâtre, chant, peinture, langage visuel, travail du verre.... En fait, l’organisme est le seul au Québec à offrir cette multitude de cours à une clientèle aussi variée, ce qui est une belle particularité, mais aussi un défi de tous les jours.