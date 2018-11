Soirée sans frontières du Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Pour rendre honneur à la solidarité et à ses militants et sympathisants, le CS3R organise la septième édition de sa Soirée sans frontières, le samedi le 18 novembre 2018, dès 16h, au Centre communautaire des Ormeaux. Le nom du ou de la récipiendaire du Prix solidarité Brian-Barton y sera dévoilé.

PRIX SOLIDARITÉ BRIAN-BARTON

La Soirée sans frontières du CS3R sera l’occasion de remettre le Prix solidarité Brian-Barton, qui vise à souligner la contribution exceptionnelle de Mauriciens et Mauriciennes dans le domaine de la solidarité, autant ici qu’ailleurs dans le monde, de même que dans la promotion des valeurs de justice sociale, d'égalité et de respect.

Ces dernières années, le Prix Solidarité Brian-Barton a été remis d'abord à Brian Barton, fondateur du CS3R, puis à Claude Lacaille et soeur Mariette Milot, au conseiller municipal du district Marie-de-l'Incarnation, Jean-François Aubin, à Louise Lebrun et Diane Lemay, ou encore Elizabeth Cloutier. L’année dernière, c’est Georges Young qui a vu son engagement solidaire récompensé par le Prix solidarité Brian-Barton.

UNE SOIRÉE FESTIVE

Cette soirée rendra également hommage aux stagiaires accompagnés par le CS3R. À l’international, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières se démarque notamment en accompagnant chaque année plus de 200 jeunes âgés entre 18 et 35 ans aux quatre coins de la planète, principalement en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Ces derniers et dernières seront sur place lors de la Soirée sans frontières et partageront avec l’assistance leurs moments inoubliables de solidarité internationale récoltés un peu partout sur le globe, à travers notamment la tenue de kiosques. Un certificat d’excellence leur sera également remis aux stagiaires au cours de cette soirée.

C'est donc dans une ambiance festive que le CS3R vous invite à la Soirée sans frontières, lors de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les artistes Bél and Quinn interpréter des chansons d'espoir dans la langue d'Haïti. Il vous sera aussi possible de déguster de petites bouchées, accompagnées de bières de la région ou des cocktails rappelant les saveurs du Sud!

Soirée sans frontières

Samedi 10 novembre 2018, 16h

Centre communautaire des Ormeaux (300, rue Chapleau, Cap-de-la-Madeleine)

10$ le billet / 819-373-2598, ou en ligne au www.cs3r.org







Cette activité a lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale grâce à l’appui financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Ces événements sont coordonnés au Québec par l’Association québécoise des organismes en coopération internationale (AQOCI).