Programmation célébrant la Cérémonie du Jours du Souvenir

L’année 2018 marque le 100e anniversaire de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. C’est durant ce conflit que le Canada s’est créé une identité comme nation et ce grâce à tous ces Canadiens qui y combattirent avec courage. À chaque année, la Cérémonie nationale du Jour du souvenir célébré le 11 novembre est l’occasion spéciale de commémorer la mémoire et de rendre hommage aux membres des Forces canadiennes qui y firent le sacrifice ultime sur terre, mer et air ainsi que durant tous les autres conflits historiques, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée et en Afghanistan, ainsi que durant les missions de maintien de la paix et autres engagements militaires internationaux du Canada.

La Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières est fier d’organiser, avec la participation du 12e Régiment Blindé du Canada, le Navire Canadien de Sa Majesté Radisson, les différents corps de cadets de la région et les premiers répondants, plusieurs Cérémonies dans notre région. La population est invitée à se rassembler et assister aux Cérémonies suivantes :