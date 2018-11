Une centaine de personnes réunies pour le Trou à Barbotte

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) tenait, le 1er novembre dernier, son premier souper bénéfice au profit du Trou à Barbotte, un complexe de milieux humides à haute valeur écologique situé aux abords de la rivière Saint-Maurice, dans la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac. Plus d’une centaine de personnes ayant à cœur la conservation de ce site exceptionnel étaient présentes à cette soirée tenue au Musée POP de Trois-Rivières.

Les fonds amassés, soit un montant total de 3 000 $, serviront à mettre en œuvre des actions concrètes afin de protéger, de conserver et de mettre en valeur ce milieu humide essentiel au maintien de la biodiversité de la rivière Saint-Maurice.

« Le Trou à Barbotte est un milieu exceptionnel qui nécessite que l'on en prenne soin afin d'assurer la survie d'un des rares milieux humides présents le long de la rivière Saint-Maurice. La rareté de ce type de milieu vient renforcer sa valeur et les efforts qui doivent être effectués pour assurer sa pérennité. Compte-tenu de l’importance des activités pratiquées sur le territoire, BVSM souhaite mettre en place certaines mesures d'intervention, telles que l’aménagement de structures d'interprétation afin de limiter la pression exercée sur la faune, la flore et les habitats tout en permettant aux visiteurs de continuer à bénéficier des attraits du site. », déclare Stéphanie Chabrun, directrice générale de Bassin Versant Saint-Maurice.

Au cours de la soirée, BVSM a également dévoilé la photographie gagnante de la sixième édition de son Concours photo Vue d’en Eau. Un encadrement de la photographie ainsi que plusieurs prix d’une valeur totale de près de 600 $ ont été remis à son auteur, M. Michel Paquin de Montréal. Au cours de la prochaine année, la photographie, sélectionnée par un jury composé de l’équipe interne et du conseil d’administration de BVSM, sera la photo thème de l’organisme. « Cette image illustre parfaitement BVSM puisqu’elle représente l’eau, la faune, la flore et l’avenir ! », explique Jacques Levasseur, administrateur et secrétaire de BVSM.

BVSM remercie de tout cœur ses partenaires, les donateurs ainsi que les personnes présentes lors de la soirée. Un merci spécial également aux participants de cette sixième édition du concours photo.

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dont la mission est de coordonner la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau et de coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision.