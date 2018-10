Prenez rendez-vous dès maintenant pour obtenir votre vaccin contre la grippe saisonnière

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec débuteront à compter du 1er novembre 2018 dans certains territoires. À l’instar de certaines régions du Québec, il est maintenant possible pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec de réserver leur plage horaire en visitant le site www.clicsante.ca.

Il leur permet de choisir le lieu de vaccination, la date et l’heure qui leur conviennent en quelques clics et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois, lorsqu’on se fait vacciner en famille.

« Nous sommes persuadés que ce service sera apprécié de la population. La prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle et accessible en tout temps. L’objectif est de parvenir à diminuer l’attente dans les cliniques de vaccination. Il en demeure que, comme les années passées, les gens peuvent se présenter sans problème sans avoir de rendez-vous», explique la Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de santé publique.

Personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite

Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de six mois;



Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;



Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;



Les personnes âgées de 75 ans et plus;



Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de six mois et celles mentionnées précédemment, ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;



Les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins directs aux patients en centre hospitalier et en CHSLD.



Le vaccin : la meilleure façon de se protéger





Dre Marcoux-Huard poursuit en recommandant fortement la vaccination, particulièrement pour les personnes vivant avec des maladies chroniques telles que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardio-vasculaire, respiratoire ou rénale, ainsi que les proches aidants d’une personne ayant une maladie chronique.



« La vaccination contre la grippe demeure indiquée et recommandée chez ces personnes, puisqu’elles ont un risque beaucoup plus élevé de complications, d’hospitalisation et de décès que les autres individus. Des études récentes ont démontré que les enfants âgés de 6 à 23 mois et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé ne sont pas plus à risque de complication que les personnes en bonne santé des autres strates d’âge. Ainsi ces personnes ne sont plus ciblées pour recevoir le vaccin. Toutefois, si ces dernières souhaitent quand même se faire vacciner contre la grippe ou faire vacciner leurs enfants âgés de 6 à 23 mois, il sera possible de le faire gratuitement cette année. »



Accessibilité aux sites de vaccination

À compter du 1er novembre prochain, plusieurs endroits seront accessibles à la population afin de se prémunir du vaccin contre la grippe. Pour connaître les endroits et les dates de vaccination de votre territoire, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante : ciusssmcq.ca\vaccination.