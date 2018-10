Une plus grande flexibilité pour le stationnement de nuit à Shawinigan

La Ville de Shawinigan a apporté des modifications au stationnement hivernal de nuit, afin d’offrir une plus grande flexibilité aux citoyens.

« Nous sommes à la recherche constante de solutions pour rendre le stationnement hivernal de nuit plus flexible et offrir des moyens de communication faciles à utiliser pour nos citoyens. Encore une fois, cette année, la Ville fait un pas en avant dans cette direction et nos équipes ont travaillé très fort pour être prêtes pour la saison hivernale », indique le maire Michel Angers.

« L’hiver dernier, on a consulté les citoyens sur le déneigement et le stationnement de nuit. Un des enjeux était d’offrir plus de flexibilité dans la zone verte. Il ne faut pas oublier qu’à la base, le stationnement est interdit dans les rues l’hiver et que, depuis quatre ans, on a beaucoup amélioré la situation pour les citoyens », ajoute le conseiller Guy Arseneault, qui avait porté le projet pilote dans les rues du secteur Shawinigan-Sud à l’hiver 2015.

Au cours de l’hiver dernier, une consultation sur la qualité du déneigement et sur le stationnement hivernal de nuit a été réalisée auprès de 935 citoyens qui se sont inscrits volontairement. Ils ont été sondés à quatre occasions, soit du 25 au 29 janvier, du 15 au 19 février, du 8 au 12 mars, ainsi que du 29 mars au 2 avril. Le taux de satisfaction globale a été de 64,3 %.

Pour la période du 15 novembre 2017 au 31 mars 2018, une analyse des interdictions de stationner par zone nous révèle qu’il a été interdit de stationner la nuit dans la zone verte à 49 %, alors que les interdictions pour les zones orange et bleue ont respectivement couvert 29 % et 23 % des nuits. De plus, les chutes de neige consécutives ont entraîné l’interdiction la plus longue de l’hiver dans la zone verte avec 19 nuits consécutives.

Cette situation a suscité plusieurs commentaires chez les citoyens qui ont été sondés : les zones devraient être revues autrement, la zone verte est presque toujours fermée, pourquoi on ne peut se stationner lorsqu’une rue a été déneigée ?

De trois à cinq zones, et une responsabilité accrue pour les citoyens

Lors de sa révision annuelle des opérations, le Service des travaux publics a analysé la situation du stationnement de nuit et a proposé des modifications afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.

Ainsi, du 15 novembre au 31 mars, il y aura maintenant cinq (5) zones pour le stationnement hivernal de nuit :

Les zones orange et turquoise correspondent aux anciennes zones orange et bleue. Les trois nouvelles zones (rose, mauve et grise) correspondent à l’ancienne zone verte.

Cela permettra d’autoriser le stationnement de nuit dans certaines rues de l’ancienne zone verte, même si les opérations de déneigement se poursuivent sur d’autres portions de cette ancienne zone. Toutefois, la subdivision de l’ancienne zone verte fait en sorte qu’il y peut désormais y avoir plusieurs zones différentes dans une même rue et dans un même quadrilatère de rues.

« Bien qu’on donne plus de flexibilité pour le stationnement hivernal de nuit, ça vient avec une responsabilité importante pour les citoyens. Il faudra être vigilant et bien vérifier où vous vous stationnez, car une même une même rue peut être divisée en plusieurs zones », souligne le maire Michel Angers.

Soyez vigilants !

Les règles d’utilisation du stationnement hivernal de nuit demeurent les même. Vérifiez chaque jour, dès 17 h, si vous stationnez votre véhicule dans une zone autorisée ou interdite et respectez la signalisation en place. Soyez vigilant afin d'éviter de recevoir un constat d’infraction ou encore de voir votre véhicule remorqué. La signalisation en vigueur dans les rues prévaut en tout temps. Le stationnement est autorisé uniquement du côté des numéros civiques pairs (sauf exceptions).

Comment savoir si je peux stationner ma voiture dans la rue pour la nuit à venir ?

Deux étapes :

1. Consultez les cartes des différents secteurs de Shawinigan ou vérifiez plus précisément une adresse sur la carte interactive au www.shawinigan.ca/stationnementdenuit. Attention ! Une même rue peut être divisée en plusieurs zones.

2. Vérifiez CHAQUE JOUR dès 17 h si le stationnement où vous voulez vous stationner est AUTORISÉ ou INTERDIT.

Pour connaître le statut des zones, les citoyens peuvent consulter le site Internet de la Ville. Ils peuvent aussi s’abonner aux alertes courriels et, chaque fois qu’un statut de zone est modifié, ils seront avisés par courriel dès 17 h. Ils peuvent également composer le 819 805-0288 pour joindre la ligne d’information sur le stationnement de nuit. De plus, une nouvelle application mobile sera également disponible prochainement.