La Tournée qui a du chien de la Fondation Mira sera dans la région le 5 novembre

C’est le lundi 5 novembre que se tiendra la 4e Journée qui a du chien pour amasser des dons qui permettront à la Fondation Mira de poursuivre sa mission. Cet événement de collecte de fonds met en lumière la différence bien réelle que fait la fondation dans la vie des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ainsi que des personnes touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs.

Il est aussi possible de contribuer à La Journée qui a du chien en région, grâce à la Tournée qui a du chien, une initiative permettant à des bénévoles de Mira d’amasser des fonds lors d’un match des différentes équipes de la LHJMQ. Des barrages routiers dans certaines de ces villes seront aussi mis en place. Les dates des matchs dédiés à Mira ainsi que des barrages routiers sont disponibles sur le mira.ca.

Saviez-vous que…

- La Fondation Mira est le 2e organisme le plus crédible du secteur des services sociaux et communautaires au Québec[1] et dessert des bénéficiaires depuis 37 ans.

- Plus de 1 000 chiens Mira travaillent actuellement sur la route, avec les bénéficiaires.

- Quelque 200 nouveaux chiens sont remis gratuitement aux bénéficiaires chaque année.

- Un chien représente un investissement de 30 000 $ pour la Fondation Mira.

- La Fondation Mira ne reçoit aucune subvention gouvernementale et s’autofinance uniquement des dons du grand public et du secteur privé.

- Depuis sa création en 1981, la Fondation Mira a donné plus de 3 000 chiens.

- 50% des chiens formés par Mira le sont pour accompagner des enfants atteints du spectre de l’autisme, 30 % sont formés comme chien d’assistance et 20 % comme chiens-guides. Tous les bénéficiaires sont hébergés gratuitement à la Fondation Mira pour la durée de leur formation (entre 8 et 21 jours).

- La Fondation Mira forme aussi des chiens de compassion, notamment utilisés par les corps policiers pour créer un contact, apaiser certaines victimes et ouvrir le dialogue.

À propos de la Fondation Mira

La mission de la Fondation Mira est d’offrir une meilleure qualité de vie familiale pour les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme et d’accroître l’autonomie des personnes ayant un handicap visuel ou moteur, en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, la Fondation Mira a donné plus de 3 000 chiens. Elle ne reçoit aucune subvention gouvernementale et s’autofinance uniquement des dons du grand public ou d’activités de financement.