Collectes des déchets et des feuilles mortes: retour à l’horaire d’hiver dès la semaine prochaine

La Ville de Shawinigan vous rappelle que la collecte des déchets revient à l’horaire d’hiver. Dès la semaine du 29 octobre, la collecte se fera aux deux semaines dans tous les secteurs. La collecte des matières recyclables demeure inchangée, c’est-à-dire aux deux semaines toute l’année.



Deux collectes spéciales de feuilles mortes et de résidus verts sont prévues soit une dans la semaine du 29 octobre et une autre dans la semaine du 19 novembre. Pour ces collectes, les feuilles et les autres résidus verts doivent être :

• dans des sacs de papier ou des sacs de plastique transparent ou orange;

• en bordure de rue, au début de la semaine de collecte.