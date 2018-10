Étude de la circulation : mieux comprendre pour mieux intervenir

Afin de nourrir sa réflexion, le comité de travail sur la sécurité sur le lien interrives de La Gabelle a décidé de se doter d’un outil essentiel à son mandat : une étude de la circulation assortie de mesures de sécurité temporaires.

Le lien interrives sera donc rouvert temporairement à la circulation des automobiles, des VTT et des chevaux pendant trois semaines uniquement, soit du lundi 22 octobre à 6 h au vendredi 9 novembre 2018 à 18 h. Après cette période, le lien interrives sera de nouveau fermé à la circulation des automobiles, des VTT et des chevaux, puisque les travaux résiduels liés au projet de réfection du mécanisme de levage se poursuivent.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs du lien interrives, des mesures temporaires de sécurité seront mises en place pendant la durée de l’étude de la circulation : ajout de glissières en béton de type Jersey, de cônes oranges, de dos d’âne sur le lien et à son entrée, en plus d’une escorte routière et de signaleurs lorsque les travailleurs d’Hydro-Québec seront présents.

Cette étude vise à nous permettre de mieux comprendre les déplacements et la fluidité de la circulation dans chaque sens pour mieux intervenir. Diverses informations seront recueillies pendant cette étude : nombre de véhicules qui empruntent le lien, heure de passage, type de véhicule, origine et destination des utilisateurs et la raison de leur traversée. Aux abords du lien interrives, des sondeurs poseront six courtes questions aux utilisateurs. Dès le 22 octobre, il sera également possible de répondre à ces questions en ligne au www.hydroquebec.com/gabelle(Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre).

Grâce à un portrait factuel et récent des déplacements sur le lien interrives et de leurs impacts sur la sécurité de tous les utilisateurs, le comité sera à même de poursuivre son analyse de la situation dans le but de trouver des solutions viables.



Le comité remercie les utilisateurs de leur collaboration. Chacun est invité à adopter des comporteme