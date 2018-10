Un citoyen honoré pour sa contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise d’un certificat pour une « Mention du maire » lors de la séance publique d’hier soir. Le maire Michel Angers a fait la lecture de cette mention, destinée à monsieur Fabien Lavoie, président de Movex Innovation inc. qui, par ses actions, contribue au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, la conseillère Josette Allard-Gignac a remis le certificat à monsieur Lavoie.

Voici le texte de présentation de la Mention du maire de la séance publique du mardi 16 octobre 2018.

Monsieur Fabien Lavoie Je tiens à féliciter Fabien Lavoie, président de Movex Innovation Inc., qui s’est vu octroyer par Carrefour Québec International le prix régional MercadOr dans la catégorie Exportateur Innovant. Les prix MercadOr soulignent le succès des entreprises exportatrices. Movex Innovation Inc. développe et fabrique des véhicules électriques télécommandés à la fine pointe de la technologie pour le transport de charges lourdes dans les escaliers, dans les endroits restreints et tout terrain.

L’entreprise en plein expansion vise à se positionner à l’échelle internationale comme un fournisseur incontournable de solutions de manutentions et outillages spécialisés. De plus, elle s’inscrit dans le mouvement de développement durable et de réduction de l’empreinte écologique en utilisant les nouvelles technologies disponibles sur le marché dans le domaine de l’électricité. L’entreprise de Shawinigan représentera la Mauricie dans sa catégorie au gala national des prix MercadOr en novembre prochain.