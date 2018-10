En réaction à l’entrée en vigueur de la loi canadienne légalisant le cannabis, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy déploie des actions de prévention liées à la consommation du cannabis chez les jeunes en étroite collaboration avec la Direction de la police de Trois-Rivières, la Sûreté du Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

« De par notre mission éducative, il est important que nous prenions les moyens nécessaires pour prévenir la consommation du cannabis chez nos élèves en les informant par un message clair, et ce, en collaboration avec les différents corps policiers du territoire ainsi que nos partenaires du secteur de la santé et des services sociaux. » de dire le directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, monsieur Luc Galvani.

La légalisation selon trois perspectives

Depuis le début de la semaine, une tournée des classes des sept écoles secondaires de la Commission scolaire a débuté afin d’informer les élèves des facteurs liés à la légalisation du cannabis. Par la diffusion d’une vidéo, trois perspectives sont abordées :

Légale : les lois entourant la légalisation du cannabis

Scolaire : les règles et attentes de l’école

Préventive : informations sur les risques associés à la consommation et les mesures d’aide disponibles

L’objectif principal de ces rencontres consiste à réitérer que la consommation, la possession, la culture et la vente demeurent toujours interdites, malgré la légalisation, pour les mineurs et pour toutes personnes se retrouvant dans un bâtiment ou sur le terrain d’un établissement d’éducation. « C’est un message clair qui est transmis à nos élèves et à notre personnel : rien ne change à l’école! » d’ajouter monsieur Galvani.

En aval de ces rencontres, les parents ont reçu une lettre les informant des actions entreprises par l’école de leur enfant et leur transmettant des références de sites d’accompagnement pour ceux désirant avoir davantage d’information.

« Ces actions doivent être considérées comme le début d’une série d’interventions préventives qui se dérouleront au cours de l’année, toujours en collaboration avec nos partenaires » de conclure le directeur général de la Commission scolaire.

Adoption d’une nouvelle politique en milieu de travail

Ce changement de législation a aussi amené le Conseil des commissaires à adopter, le 10 octobre dernier, une nouvelle politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en milieu de travail. Un encadrement qui vient offrir un appui supplémentaire dans l’application des règles de vie.