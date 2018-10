Nouvelle date limite pour le recrutement Québec sans frontières

Les enjeux de la solidarité internationale t’intéressent? Tu es libre à l’été 2019? Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) recrute des stagiaires et des responsables d’équipes pour ces stages Québec sans frontières, qui auront lieu en Bolivie, à Cuba et au Burkina Faso. La période de recrutement a été prolongée jusqu’au 11 novembre.

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) accompagnera l’été prochain deux groupes Québec sans frontières (QSF). Les projets proposés se dérouleront en Bolivie, à Cuba et au Burkina Faso. Le CS3R est ainsi à la recherche de jeunes âgé.e.s de 18 à 35 ans intéressé.e.s à s’initier aux enjeux de la solidarité internationale.

En Bolivie, le projet aura pour objectif d’augmenter la participation citoyenne des jeunes, entre 15 et 30 ans et sans emploi formel, dans la municipalité de Huanuni en Bolivie. Ce projet est coordonné par le CAEP en partenariat avec le Comité jeunesse.

À Cuba, le projet s’attelle à promouvoir les droits LGBT+, en contribuant à améliorer l’acceptation sociale des membres de la diversité LGBT+ dans les milieux associatifs de la ville de Bayamo, ainsi que dans les populations rurale et urbaine de la province de Granma. Ce projet est réalisé en collaboration avec Sidaction Mauricie et notre partenaire cubain le Centro Provincial de Prevencion VIH-Sida.

À Pô, au Burkina Faso, le groupe aura pour mandat de promouvoir la santé nutritionnelle afin de contribuer à l’amélioration de la santé globale de la population locale en réduisant les risques de maladies liées aux contextes nutritionnel et sanitaire. Le projet est réalisé en collaboration avec notre partenaire burkinabé Ga Mo Wigna.

Pour les stagiaires, la date limite de dépôt des candidatures est désormais fixée au 11 novembre 2018.

Afin de compléter ses équipes, le CS3R est également à la recherche de responsables d’équipe, qui auront pour mandat d’accompagner les stagiaires et de les épauler afin que leur stage se déroule dans les meilleures conditions. Idéalement, les responsables d’équipe ont déjà réalisé un stage QSF et connaissent le pays de destination et peuvent se débrouiller dans la langue du pays d’accueil.

Pour les responsables d’équipe, les candidatures seront ouvertes jusqu’à ce que les postes soient pourvus.

Pour plus d’informations : http://www.cs3r.org/4596projets_qu%C3%89bec_sans_fronti%C3%88res_(qsf) ou contactez Liliane Auger, [email protected] – 819.373.2598 poste 309