Le CIUSSS MCQ s’apprête à entamer une série de 8 séances publiques d’information

C’est avec enthousiasme que le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), monsieur Martin Beaumont et son équipe s’apprêtent à entamer une série de 8 séances publiques d’information. L’objectif est de se rapprocher de vous, de votre milieu, afin d’entendre vos préoccupations et d’accorder une attention particulière à votre point de vue.

JASONS SANTÉ SERVICES SOCIAUX : une formule conviviale qui a fait ses preuves

Sans passer outre la présentation succincte des résultats de la dernière année, nous avons pu constater que la place aux échanges demeure primordiale pour recueillir le pouls de ce qui vous concerne. Nous prendrons donc soin de faire ressortir les sujets pertinents pour votre territoire. Nous invitons à nous partager vos interrogations dès maintenant au www.ciusssmcq.ca/ seancespubliques

Sur les 8 dates, laquelle sera inscrite à votre agenda?

Mardi 9 octobre, 19 h à Saint-Stanislas : Salle municipale, 33, rue du Pont.

Mardi 16 octobre, 19 h à Louiseville : Salle Rondeau, Centre de services Avellin-Dalcourt, 450, 2 e rue

Mardi 23 octobre, 19 h à Trois-Rivières : Place publique, Centre Cloutier-du Rivage, 155, rue Toupin

Mardi 30 octobre, 19 h à Bécancour : Centre culturel Larochelle, 4 000, boul. du Port-Royal

Mercredi 7 novembre, 19 h à La Tuque : Salle Parent, Centre de services du Haut-Saint-Mauricie, 885, boul. Ducharme

Mardi 13 novembre, 19 h à Drummondville : Centre communautaire St-Pierre (salle Beauchemin), 575, rue St-Alfred

Mercredi 21 novembre, 19 h à Victoriaville : Salle Sœur-Claire-Perreault, Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 5, rue des Hospitalières

Mardi 27 novembre, 19 h à Shawinigan : Salle 30, Centre administratif de l’Énergie, 243, 1re rue de la Pointe

Les enjeux et efforts liés à la main d’œuvre, l’accès à des soins médicaux et professionnels, la fluidité de notre organisation de services, le défi de la perte d’autonomie, entre autres, sont des priorités au cœur de nos actions que nous partagerons avec vous.



Pour lire le billet de blogue sur le sujet : https://ciusssmcq.ca/blogue/ 14/pourquoi-participer-aux- seances-publiques-d- information/