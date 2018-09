Le 21 octobre prochain, venez participer à La Grande marche de Bécancour, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement, qui prône les saines habitudes de vie, est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.

Le parcours de La Grande marche de Bécancour décrira une boucle de 7 km qui entraînera les marcheurs sur des chemins du cadre enchanteur du secteur de Précieux-Sang. Les marcheurs pourront le parcourir à leur rythme, sans chronomètre. Une navette sera disponible pour ceux désirant terminer le trajet plus rapidement (après avoir parcouru 2,5 ou 5 km). Au fil d’arrivée, une collation santé vous attendra.

Le départ se fera à l’église de Précieux-Sang, à 10 h. Les marcheurs sont invités sur le site dès 8 h 45 pour assister à la messe du marcheur ou dès 9 h 30 pour l’échauffement de groupe.

Des prix de présence seront distribués aux premiers arrivants. L’inscription est gratuite et s’effectue en visitant le site www.onmarche.com.

À vos marques, prêts, marchez !

Le Québec emboîte le pas La Grande marche se tiendra simultanément dans 75 autres villes et municipalités partout dans la province. Chacune des régions administratives du Québec sera l’hôte d’au moins une Grande marche. Cette participation fracasse le record de l’année dernière alors que 24 villes hôtes avaient répondu à l’appel. Au total, plus de 30 000 marcheurs avaient alors pris part à l’événement à la grandeur du Québec. Les attentes pour cette année sont encore plus élevées.

À propos du Grand défi Pierre Lavoie Depuis novembre 2008, le Grand défi Pierre Lavoie parcourt les routes du Québec avec un objectif de taille : créer le plus important mouvement santé dans la province et, bientôt, dans le reste du pays.