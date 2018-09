Honneur national pour un restaurant trifluvien Pita Pit Trois-Rivières nommé franchise de l’année au Canada

Le restaurant Pita Pit Trois-Rivières a obtenu une belle marque de reconnaissance lors de la Conférence nationale annuelle de Pita Pit Canada, à Halifax. Le 11 juillet dernier, le commerce trifluvien a reçu le titre de « Franchise de l’année 2018 » par Pita Pit Canada parmi les 230 restaurants de la bannière implantés partout au pays.

« C’est un honneur que je partage avec tous les employés actuels ou passés du restaurant puisque le comité de sélection a évalué tous les secteurs de la franchise depuis sa fondation en 2014 », exprime M. Michel Lalonde, propriétaire du Pita Pit Trois-Rivières.

Pour obtenir cette prestigieuse distinction, la franchise s’est démarquée dans de nombreux domaines dont : son service à la clientèle, ses opérations quotidiennes, son chiffre d’affaires, ses stratégies publicitaires, mais surtout par ses implications communautaires. Cette dernière valeur, chère à la maison-mère, a immédiatement séduit M. Lalonde puisqu’elle rejoint ses convictions personnelles.

« Dès le premier instant, je me suis fait un devoir de m’impliquer dans la communauté. Je me suis senti interpellé par le Club des petits déjeuners, par les établissements scolaires de la ville tels le Collège Laflèche, le Cégep de Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Je suis présent dans de nombreuses activités sportives ou académiques de ces institutions. En ce qui concerne les Patriotes de l’UQTR, les élèves athlètes viennent m’épauler chaque semaine de l’année scolaire au Club des petits déjeuners pour offrir le petit déjeuner dans une école. De plus, chaque fois que c’est possible, j’essaie d’en faire profiter la communauté, que ce soit lors de campagnes de promotion ou d’événements », signale le propriétaire de Pita Pit Trois-Rivières.

Depuis quelques semaines, une plaque commémorative soulignant le titre de « Franchise de l’année » a été installée à l’intérieur du restaurant. L’ensemble du personnel de Pita Pit Trois-Rivières désire remercier sa fidèle clientèle pour cette distinction. C’est pourquoi, le 30 août dernier, le commerce a souligné cette réussite en offrant à ses clients le « prix employé » durant toute la journée. L’événement fut un grand succès.