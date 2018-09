Quelle est la température idéale pour un réfrigérateur?

Saviez-vous que votre réfrigérateur peut être responsable d’une grosse partie de votre facture d’électricité? En effet, cet appareil ménager incontournable représente jusqu’à 25% de votre facture mensuelle. Pour éviter de dépenser inutilement, mais aussi pour assurer une conservation adéquate de vos aliments, il importe de vous assurer de régler la température interne de votre réfrigérateur à un niveau adéquat. Voici quelques conseils pour que votre réfrigérateur soit à la bonne température!

Les zones dans le frigo

Eh oui! Il existe des zones dans votre frigo. Bien que les spécialistes s’accordent pour dire que la température idéale d’un réfrigérateur se situe entre 0 et 5 degrés celsius, à moins que vous possédiez un modèle muni d’un système de ventilation d’air, la température à l’intérieur de votre appareil varie. Il existe donc une manière de placer les aliments afin de s’assurer de leur conservation. La zone la plus froide se trouve dans le bas du réfrigérateur (0 à 4 degrés celsius); c’est là que vous devez mettre vos charcuteries, vos viandes et poissons crus, ainsi que les produits que vous souhaitez décongeler. Au milieu de votre appareil se trouve la zone fraîche, où on devrait retrouver vos produits laitiers (tels que fromages, crème fouettée ou yogourt) et vos pâtisseries. Les tiroirs du fond conviennent quant à eux aux fruits et légumes frais puisque la température y est un peu moins froide qu’au milieu du réfrigérateur. Finalement, la porte de votre appareil représente sans aucun doute la zone la plus chaude; c’est là que vous pouvez stocker vos œufs, vos confitures, vos sauces ainsi que votre beurre.

Comment régler la température de votre appareil

La plupart des réfrigérateurs usagés ne sont pas équipés d’un thermomètre vous permettant de contrôler la température interne. La seule manière de vous assurer que cette dernière correspond bien à la température désirée, c’est de vous procurer un thermomètre conçu pour les réfrigérateurs et de le placer dans le haut de votre appareil, dans un verre d’eau. Notez bien que la température affichée ne doit jamais dépasser les 7 degrés celsius, sans quoi vous risquez de perdre plusieurs produits! Une température trop élevée peut aussi engendrer une prolifération de bactéries qui peut être néfaste pour votre santé. Diarrhées, mycoses buccales ou intestinales, salmonelloses, intoxications alimentaires… : toutes ces maladies ont comme cause probable le développement de bactéries dans votre réfrigérateur.

N’oubliez pas non plus que d’autres variables peuvent entrer en ligne de compte dans la consommation énergétique de vos électroménagers usagés. Par exemple, il ne sert à rien de surcharger votre réfrigérateur : l’air y aurait de la difficulté à circuler, ce qui pourrait modifier la répartition des températures à l’intérieur de celui-ci. À l’inverse, un réfrigérateur qui ne comporte pas une assez grande quantité d’aliments risque de consommer davantage d’énergie… Comme toujours, la clé demeure donc l’équilibre!