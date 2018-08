Tous les astres se sont alignés pour Gentilly sous les étoiles

Les 24 et 25 août dernier, sous un ciel étoilé éclairé par la pleine lune, tous les astres se sont alignés afin de contribuer à la réussite de la première édition de « Gentilly sous les étoiles ».

En effet, le concept de cinéma en plein air mettant en vedette les films La Grenouille et la Baleine, le vendredi et L’Arrivée, le samedi, a su plaire aux petits et grands réunis pour l’occasion. La présence exceptionnelle de deux cinéastes originaires de la région, Rock Demers et Denis Villeneuve, n’est pas passée inaperçue.

C’est en grande partie grâce à la synergie de citoyens engagés, de partenaires financiers (Loisirs Gentilly et Ville de Bécancour) et de gens d’affaires du milieu que cet évènement fut couronné de succès!