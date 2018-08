La Ville de Bécancour a récemment renouvelé son plan stratégique de développement durable

Adopté pour une première fois en juin 2013, le plan stratégique avait besoin d’une mise à jour afin de refléter davantage les préoccupations, les nouvelles réalités et les valeurs actuelles de la collectivité de Bécancour et de s’arrimer à la politique de développement durable renouvelée en séance du conseil municipal en mai dernier.

Élaboré à la suite de diverses consultations tenues par différentes organisations du territoire, dont un forum citoyen annuel tenu en mai, ce plan stratégique est issu de la démarche en développement durable appelée Valeur Collective. Cette démarche innovante pilotée par la municipalité est soutenue financièrement par le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables.

Le plan stratégique vise à déployer une action structurante permettant des changements significatifs sur un nombre limité d’axes, de stratégies et d’actions, et ce, jusqu’en 2022. La qualité de l’eau, l’utilisation optimale des ressources, l’identité territoriale et culturelle, la participation citoyenne et la solidarité sociale, la compétitivité et l’attractivité locale ainsi que l’intégration du développement durable sont au cœur de la démarche de planification stratégique menée par la Ville de Bécancour.

Vous pouvez consulter la politique et le plan stratégique de développement durable en visitant le tout nouveau site Web de la démarche de Valeur Collective au www.valeurcollective.net.