Cinq citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise de cinq certificats pour des « Mentions du maire » lors de la séance publique de mardi soir. Le maire Michel Angers a fait la lecture de ces mentions destinées à des citoyens qui, par leurs actions, ont contribué au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, des conseillers ont remis les certificats à chacune des personnes honorées.

Voici les textes de présentation des Mentions du maire de la séance publique du mardi 21 août 2018.

Madame Véronique Buisson

Je désire féliciter madame Véronique Buisson, qui a reçu le prix de meilleure animatrice provinciale de NousTv pour l’émission Grand V. Curieuse et créative, madame Buisson est détentrice d’un baccalauréat en communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d’une maîtrise en PNL. À travers GRAND V, elle souhaite faire rayonner ses invités autrement et communiquer différemment. Depuis 2004, elle est bien établie dans la région avec son entreprise de communication sociale La Philanthrope. Très engagée dans sa communauté, Véronique prend plaisir à innover lorsqu'il est question de faire briller sa région, ses clients, ainsi que les gens qu'elle guide et accompagne.

Monsieur Éliott Héroux

Félicitations à Éliott Héroux, représentant du club d’athlétisme Zénix. Ce Shawiniganais de 17 ans a remporté trois médailles d’or en athlétisme – 800 m, 1 500 m et 2 000 m steeple – à la 53e finale des Jeux du Québec, en plus d’une médaille de bronze au 4 x 400 m. À sa troisième et dernière participation à la finale des Jeux, il était également le porte-drapeau de la délégation de la Mauricie à la cérémonie d’ouverture. Cette performance lui a valu une place sur l’équipe du Québec aux championnats canadiens de la Légion la semaine dernière, où il a mérité la médaille d’argent au 2000 m steeple. Éliott est également champion canadien catégorie midget au 1 500 m steeple des championnats de la Légion 2016. Et son ambition ne s’arrête pas là, car il vise une place sur l’équipe nationale et, ultimement, une participation aux Jeux olympiques.

Monsieur Guy Bourassa

Je souhaite féliciter monsieur Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium, qui s’est vu octroyer la Reconnaissance provinciale 2018 pour son projet d'usine de démonstration pour la production d’hydroxyde de lithium, lors de la Soirée de l’excellence en génie de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Monsieur Bourassa est à la tête de Nemaska Lithium depuis sa fondation en 2008. Il compte plus de 30 ans d’expérience au sein de l’industrie minière. Grâce à son leadership, la société a pu transformer un indice de lithium historique en gisement de calibre mondial et développer de nouvelles méthodes d’exploitation novatrices pour produire de l’hydroxyde de lithium et du carbonate de lithium de grande pureté.

Monsieur Donald Angers

Félicitations à monsieur Donald Angers, président et directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique, qui a reçu le Prix NOVAE 2018 dans la catégorie Finance. Monsieur Angers dirige le C3E, qui est dédié à l’avancement de l’efficacité énergétique dans les transports. Le C3E aide les entreprises à franchir les premières étapes cruciales de la commercialisation afin qu’elles deviennent des entreprises qui contribuent à la création de valeur économique et environnementale. En 2017, le C3E a finalisé une ronde d’investissement de 4 millions de dollars dans l’efficacité énergétique des transports. Dix entreprises québécoises ont bénéficié de ces investissements pour commercialiser leurs innovations, qui ont toutes un impact direct sur la réduction des GES.

Monsieur Hubert Couvrette

Félicitations à Hubert Couvrette, qui a remporté la médaille d’or à la Coupe Canada BMX, alors qu’il était en compétition avec les 20 meilleurs coureurs de BMX au pays. Âgé de 7 ans, Hubert obtient sa qualification pour le Championnat du monde de BMX, qui aura lieu en Belgique à l’été 2019. Le jeune athlète du secteur Saint-Georges, qui est également double champion québécois, s’entraîne au Club de BMX de Shawinigan. Passionné de ce sport, il roule sur les pistes depuis qu’il a l’âge de 4 ans. Il avait même obtenu une dérogation lorsqu’il a commencé, car il était trop jeune.