Travaux sur l’avenue Saint-Georges du 20 août au 5 septembre

Dans le cadre des travaux de réfection de conduites d’aqueduc sur l’avenue Saint-Georges, la Ville de Shawinigan vous informe de la fermeture complète d’une voie de circulation sur l’avenue Saint-Georges, entre la 206e Avenue et la route des Défricheurs. Cette fermeture sera effective du lundi 20 août au mercredi 5 septembre.



Durant cette période, la circulation se fera en alternance vis-à-vis la zone de travaux, limitée à environ 200 mètres. De la signalisation sera installée pour diriger la circulation et en dehors des heures de travail, des feux de circulation permettront de gérer les déplacements.



La Ville vous invite à prévoir plus de temps lors de vos déplacements et à redoubler de vigilance près des chantiers routiers.