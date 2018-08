La ministre ordonne à l’entreprise Recyclage Artic Béluga inc. de stocker, traiter ou éliminer les matières résiduelles présentes sur le site de l’ancienne usine Belgo

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MmeIsabelle Melançon, ordonne à l’entreprise Recyclage Artic Béluga inc. de prendre les mesures nécessaires pour que les matières résiduelles présentes sur le site de l’ancienne usine Belgo à Shawinigan soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé par la ministre ou le gouvernement, en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, le député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère, en son nom.

L’ordonnance no 678, prise en vertu de l’article 114, alinéa 1 (6°), de la LQE, enjoint à l’entreprise Recyclage Artic Béluga inc. de transmettre dans les cinq jours suivant sa notification une confirmation écrite de son intention de s’y conformer.

Par ailleurs, la ministre ordonne à l’entreprise de soumettre dans les quinze jours, pour approbation, un plan faisant état des mesures qui seront prises afin de stocker, traiter ou éliminer les matières résiduelles présentes sur le site, et ce, dans un lieu autorisé. De plus, l’entreprise devra réaliser le plan de stockage, de traitement ou d’élimination des matières résiduelles dans les 90 jours suivant son approbation.

Citations :

« Ce recours que j’entreprends aujourd’hui se veut un message clair au propriétaire de ce lieu. L’entreprise a le devoir de respecter la Loi et de tout mettre en oeuvre pour s’assurer de la protection de l’environnement sur ce site laissé à l’abandon. J’exige donc de Recyclage Artic Béluga inc. qu’elle prenne ses responsabilités et qu’elle s’assure que les matières résiduelles qui se retrouvent sur ce terrain de l’ancienne usine Belgo soient stockées, traitées ou éliminées, conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Plus d’une dizaine d’années se sont écoulées depuis la fermeture de l’usine Belgo. Aujourd’hui, suite à l’inaction de Recyclage Artic Béluga inc., ce terrain situé à l’entrée de la Ville de Shawinigan est toujours recouvert de milliers de tonnes de matières résiduelles, et ce, malgré les nombreuses interventions des dernières années. L’action entreprise aujourd’hui se veut un pas important pour finalement assurer le nettoyage de ce terrain. »

Pierre Giguère, député de Saint-Maurice