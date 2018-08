Une 8e cohorte d’alternance travail-études en techniques d’usinage pour Marmen

En septembre, Marmen organise une 8e cohorte d’alternance travail-études en techniques d’usinage. Par le passé, cette formule gagnante a permis à Marmen de découvrir de talentueux machinistes.

Le 17 septembre, les étudiants admis commenceront une session intensive au Carrefour Formation Mauricie afin d’acquérir les bases en techniques d’usinage. Ensuite, ils poursuivront leur formation en usine chez Marmen. Le programme durera 1 800 heures. En seulement 11 mois, les étudiants obtiendront leur DEP en techniques d'usinage.

Ce programme d’alternance travail-études a toujours connu un franc succès chez Marmen. Les étudiants apprécient beaucoup le fait d’être formés tout en étant employés et rémunérés.

« Afin de demeurer parmi les meilleurs de l’industrie et de continuer sa croissance, Marmen se doit d’embaucher et de former d’excellents machinistes. Des initiatives comme la cohorte nous permettent d’attirer des candidats qui répondent à nos critères. Après cette formation intensive, les finissants sont prêts à intégrer nos opérations et possèdent déjà les connaissances et les aptitudes pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la compagnie », souligne Sébastien Roy-Gagnon, directeur général – Usinage chez Marmen.

« Nous sommes fiers d’offrir à des gens qui souhaitent devenir machinistes l’opportunité de développer leurs compétences dans un environnement vraiment stimulant où prennent place de vrais projets. Les précédentes cohortes du programme travail-études en techniques d’usinage nous ont permis de découvrir des machinistes de talent qui se passionnent pour leur métier et que nous avons engagés. Ils font partie de la famille! Chez Marmen, les machinistes apprécient de travailler avec des outils hyper performants sur des pièces uniques, souvent de dimensions impressionnantes », ajoute Annie Pellerin, vice-présidente – Ressources humaines et Communications chez Marmen.

Le projet est une initiative de Marmen, du CFP Carrefour Formation Mauricie, d’Emploi-Québec Mauricie, de la Commission scolaire de l’Énergie avec l’aide financière de la Commission des partenaires du marché du travail. En tout, ce sont 12 initiés qui feront partie de cette cohorte. Pour être reçus au programme, les candidats doivent s’inscrire sur cohortemarmen.com.