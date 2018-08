Maladie de Lyme: MRC de Drummond ajoutée pour le traitement préventif

La maladie de Lyme est relativement récente et en progression au Québec, on la qualifie d’émergente. L’ensemble de la MRC de Drummond ainsi qu’Odanak sont documentés comme à risque. C’est pourquoi un traitement préventif pourrait être offert pour certaines personnes dont la piqûre aurait lieu dans la MRC de Drummond au même titre que l’Estrie, la Montérégie ou l’Outaouais. Rappelons qu’en Mauricie et au Centre-du-Québec, 8 cas de maladie de Lyme ont été déclarés en 2017 et 7, depuis mai 2018.

Quelles actions devez-vous poser en cas de piqûre?

Il n’y a pas de transmission de la maladie de Lyme, si la tique est accrochée sur la peau moins de 24 heures. Il est donc recommandé de la retirer le plus rapidement possible et de la conserver dans un contenant tout en notant la date et l’endroit où vous avez été exposé. Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin spécialiste en maladies infectieuses de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ, précise « que le meilleur moyen d’éviter la maladie de Lyme est d’éviter de se faire piquer. Ceci dit, si vous avez une piqûre de tique, il est important de retirer la tique, puis de surveiller l’apparition de signes ou symptômes dans les 30 jours suivants. » Si vous présentez des signes ou symptômes, consultez un professionnel de la santé et apportez le contenant avec la tique. Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau de 5 cm et plus, non douloureuse, pas toujours en forme de cible mais de dimensions, formes et d'apparence variables. N’hésitez jamais à appeler les intervenants d’Info-Santé 8-1-1, ils sauront vous diriger vers les bonnes ressources au besoin selon la situation.

Quand le traitement préventif s’impose-t-il?

Si vous avez été piqué par une tique dans une municipalité de la MRC de Drummond, de l’Estrie, de la Montérégie ou de l’Outaouais, appelez Info-Santé. Un traitement préventif pourrait vous être recommandé selon différents critères qui seront évalués.

Comment vous protéger pour éviter de vous faire piquer?

Consultez le billet de blogue, vous y trouverez des conseils pour profiter pleinement de vos activités en plein air : https://ciusssmcq.ca/blogue/5/ 6-conseils-pour-eviter-les- mechantes-tiques/

Visitez également la section dédiée à la « maladie de Lyme », en cliquant ici.