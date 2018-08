Le Cégep de Trois-Rivières célèbre ses 50 ans

Au cours de la prochaine année, le Cégep de Trois-Rivières célèbrera ses cinquante ans d’existence. En effet, le Cégep de Trois-Rivières a été légalement créé le 15 mai 1968. Il est le fruit du regroupement des fonctions d’enseignement collégial de huit institutions : l’Institut de technologie de Trois-Rivières, l’Institut de papèterie de la province de Québec, les Séminaires Saint-Antoine, Saint-Joseph et de Nicolet, l’École d’aide sociale, l’École des infirmières et le Collège Marie-de-l’Incarnation.

C’est le 10 septembre 1968 que le Cégep de Trois-Rivières a ouvert officiellement ses portes alors que plus de 200 employés, dont 143 enseignants, ont accueilli les 2 200 étudiantes et étudiants. À l’époque, le Cégep offrait un choix de 18 programmes d’études, 7 au secteur préuniversitaire et 11 au secteur technique. Cinquante années plus tard, le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui le fréquentent a presque doublé : c’est maintenant plus de 4 000 cégépiennes et cégépiens qui sont inscrits dans l’un des 42 programmes d’études. Au total, cela représente près de 50 000 diplômés et diplômées qui permettent aux entreprises et à l’ensemble de la communauté de prospérer et de se développer.

Nouvelle image

Au printemps dernier, le Cégep de Trois-Rivières dévoilait sa nouvelle identité visuelle. Celle-ci a été déployée dès le printemps 2018, de façon graduelle, et la prochaine rentrée de l’automne 2018 se fera sous les couleurs de la nouvelle identité. Dans le cadre des célébrations entourant le 50e, la nouvelle image se veut un legs que la génération actuelle veut laisser aux générations futures.

Fête citoyenne

Une grande fête citoyenne aura lieu le samedi 18 aout prochain. À titre de grand citoyen, le Cégep désire souligner son anniversaire en compagnie de toute la population trifluvienne et des environs en plus, évidemment, de tous ses anciens diplômés. Plus d’informations seront divulguées sous peu, mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer que pour l’occasion, la rue Marguerite-Bourgeoys sera fermée entre la rue Laviolette et la rue Foucher. Les activités auront donc lieu à cet endroit, entre 11 h et 17 h.

Budget participatif

Un budget a été réservé par la direction afin de pouvoir réaliser des projets issus de la communauté collégiale. Ainsi, au printemps dernier, des projets ont été choisis et seront réalisés au cours de la prochaine année. Parmi ceux-ci notons une exposition regroupant des œuvres de certains diplômés du programme Arts visuels des 50 dernières années ainsi qu’un collage d’extraits de pièces de théâtre qui sera joué par les étudiantes et les étudiants de Théâtre et création médias.