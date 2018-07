Collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Corvée de nettoyage du ruisseau Bellevue-Lavergne

L’Escouade bleue de la Ville de Shawinigan et des jeunes du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) ont réalisé, le 18 juillet dernier, une corvée de nettoyage des berges et d’un tronçon du cours d’eau Bellevue-Lavergne.

Ce sont plus de 2 tonnes de déchets, dont 150 pneus et divers autres rebuts, comme des toilettes, ressorts de matelas et pots de peinture, qui ont été retirés du milieu naturel et ensuite disposés de manière responsable.

Cette activité a permis aux jeunes participants du projet de volontariat du CJE d’avoir un impact réel sur la communauté et la santé des milieux naturels. L’Escouade bleue et le CJE espèrent que les citoyens verront l’importance de se départir de leurs rebuts de manière responsable.

Cette initiative cadre avec la vision de la « Mission 10 Tonnes », dont l’objectif est de retirer 10 tonnes de déchets des cours d’eau de la planète, en commençant par le fleuve Saint-Laurent, tout en faisant la promotion d’une mobilisation citoyenne et de l’utilisation d’alternatives au plastique.

Grâce à cette activité réalisée dans le cours d’eau Bellevue-Lavergne de même qu’aux dizaines d’autres corvées tenues partout dans le monde, la « Mission 10 Tonnes » a atteint son objectif. Pour en savoir plus, consultez la page Facebook https://www.facebook.com/mission10tonnes/.