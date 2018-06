7 bonnes actions à prendre pour une pelouse en santé et écologique

Plusieurs personnes utilisent des pesticides dans le but d’avoir un gazon uniforme, mais qui n’a rien de naturel. La biodiversité rend le gazon résilient. En redéfinissant la notion de perfection, les pesticides sont éliminés de nos vies. Voici les gestes à retenir pour une écopelouse :

Action nº 1 : Encourager la biodiversité : semer du trèfle ou incorporer du thym dans la pelouse pour la rendre moins alléchante pour les vers blancs et les mauvaises herbes. Elle sera aussi moins exigeante en eau, en engrais et en efforts.

Action nº 2 : Herbicycler (laisser le gazon coupé au sol) c'est r etourner au sol de 30 à 50 % de ses besoins en azote et maintenir un haut taux d'humidité pour nourrir les organismes responsables de la fertilité naturelle des sols et diminuer l'utilisation des engrais et de l'eau.

etourner Action nº 3 : Aérer la pelouse , si le sol est compact, au printemps ou à l’automne, procéder à son aération à l’aide d’un appareil qui retire les carottes et laisser-sur-place pour contribuer à la santé du sol.

Action nº 4: Arroser peu souvent, mais plus longtemps pour un arrosage en profondeur. Pour ne pas rendre la pelouse dépendante, évitez de l’arroser avant les sécheresses du mois de juin.

Action nº 5 : Maintenir la pelouse à une hauteur de 3 à 4 pouces pour empêcher la prolifération des « mauvaises herbes » et des insectes. Attendre qu'elle atteigne 10 4 pouces avant de la tondre et elle restera verte.

Action nº 6 : Nourrir le sol avec du compost pour améliorer la rétention d’eau et réduire les besoins en engrais. Broyer les feuilles à l’automne, à l’aide d’une tondeuse. Les vers de terre et autres organismes du sol s’occuperont de les recycler gratuitement en compost.

Action nº 7 : Planter la bonne plante au bon endroit. Là où la pelouse pousse difficilement, optez pour des plantes couvre-sol (pervenche, thym rampant, pachysandre, etc.) ou des aménagements de vivaces adaptés aux conditions.

Saviez-vous que ?

Saviez-vous que de plus en plus de villes et municipalités encouragent les actions écologiques telles que l'herbicyclage ? C'est d'ailleurs le cas de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui propose à ses citoyens de profiter de la toute nouvelle subvention en environnement qui consiste en un remboursement allant jusqu'à 50 $ à l'achat d'une lame déchiqueteuse pour tondeuse.

Cette aide financière vise à inciter les résidents à l'herbicyclage, c'est-à-dire à laisser le gazon coupé sur la pelouse lors de la tonte. Ainsi, en se décomposant, l'herbe produira un engrais naturel, à même la pelouse. De plus, cette pratique préserve l'humidité du sol, donc nécessite moins d'arrosage et augmente la résistance à la sécheresse et aux maladies.

Pour en savoir plus sur la politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, visitez la section environnement du site Web de la Ville.