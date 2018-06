Démolir ou dégarnir la structure?

Article commandité

La plupart des travaux de rénovation n’impliquent pas de démolition, ou alors très peu. Toutefois, si votre projet est majeur et nécessite la mise à nu de la structure, il faudra forcément procéder à une forme plus minutieuse de démolition, c’est-à-dire le dégarnissage. Vous pourrez ensuite repartir de zéro et réaliser votre projet comme bon vous semble.

Les particularités du dégarnissage

On pourrait facilement penser que n’importe qui est en mesure de s’improviser démolisseur, car il suffit de quelques masses et autres outils de démolition pour anéantir une structure existante. Or, ce raisonnement ne tient pas compte des poussières causées par des travaux de démolition ni de la façon appropriée d’éliminer les déchets que cela crée. Ce sont des éléments qui nécessitent le plus souvent une gestion professionnelle.

Par ailleurs, le dégarnissage n’est pas une tâche de démolition ordinaire. Cela consiste à dégarnir graduellement les murs et le reste de la structure du bâtiment à rénover, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Il s’agit donc de retirer les plaques de plâtre, les matériaux isolants et les autres garnitures tout en laissant la structure intacte.

Cette méthode prévient également les dommages sur le système électrique, la tuyauterie ou même les bâtiments voisins. De tels dommages pourraient nuire à vos projets ou augmenter le coût des travaux, surtout si vous n’avez pas prévu de refaire ces éléments. Il vaut donc mieux les éviter autant que possible.

Pourquoi dégarnir?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable de procéder à un dégarnissage plutôt qu’à une démolition complète. En effet, la démolition implique la nécessité de reconstruire à neuf par la suite, ce qui peut coûter beaucoup plus cher. Pourtant, si la structure existante est encore très solide, il n’est pas obligatoire de la raser entièrement.

Le dégarnissage constitue donc une bonne solution, notamment si votre projet est de mettre en valeur la structure ou l’architecture de votre bâtiment. Il s’agit également d’une solution populaire auprès des personnes qui désirent reconfigurer les divisions à l’intérieur de leur résidence. La construction d’une extension est aussi une des raisons pour lesquelles une personne pourrait avoir besoin d’un service de dégarnissage. Et il n’est pas toujours nécessaire de dégarnir le bâtiment au complet, car cela dépend aussi de l’ampleur du projet.

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès d’une entreprise spécialisée dans la démolition pour savoir si le dégarnissage convient à votre projet et de quelle manière cela peut contribuer à vos améliorations. Ces professionnels seront en mesure de réduire la poussière produite lors des travaux grâce à leurs équipements destinés à ces fins, tout en prenant soin de ne pas abîmer les parties à conserver.

Une fois la structure exposée, il est alors plus facile de déplacer les murs ou de les percer et de faire les améliorations conséquentes. Cela vous permet également de voir quelles sont les meilleures solutions afin de mettre en valeur les particularités structurelles du bâtiment. Vous pourrez alors aller au bout de votre projet sans craindre les mauvaises surprises.