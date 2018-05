La Ville de Shawinigan hisse le drapeau des Cataractes à son mât protocolaire

Afin de souligner la tenue des Assises 2018 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ville de Shawinigan a le plaisir d’annoncer qu’elle hisse le drapeau des Cataractes de Shawinigan à son mât protocolaire, devant l’hôtel de ville, du 30 mai au 3 juin.



« Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à tous les représentants des équipes de la LHJMQ ainsi qu’à tous les jeunes espoirs qui participeront au Repêchage 2018, samedi prochain, au Centre Gervais Auto », lance Michel Angers, maire de Shawinigan.

« Et je désire remercier et féliciter, au nom de tous mes collègues du conseil, l’équipe des Cataractes et son président Roger Lavergne pour l’organisation de cet événement d’envergure dans notre ville. »