Environnement Mauricie invite la population à son assemblée générale annuelle

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 31 mai prochain à 19 h, celle-ci sera suivie d’un cocktail réseautage.

Au cours de cette assemblée seront présentés le bilan des activités et le rapport financier de la dernière année, les prévisions budgétaires et le plan d’action 2018-2019 ainsi que les amendements aux règlements généraux pour y être ratifiés. Par la même occasion, les administrateurs d’Environnement Mauricie pour 2018 2019 seront élus.

Toutes les personnes et les organismes intéressés à devenir membres et à participer à l’assemblée générale annuelle sont invités à cette rencontre. Il est possible de devenir membre au coût de 25 $ pour un organisme et 5 $ pour un membre individuel.

L’événement aura lieu à la salle de conférence (sous-sol) de l’immeuble Saint-Louis, situé au 580, rue Barkoff, Trois-Rivières (accessible aux personnes à mobilité réduite). Nous vous prions de confirmer votre présence au 819 694-1748 ou par courriel à info@environnementmauricie.com.

N’hésitez pas à communiquer avec Environnement Mauricie pour tout renseignement additionnel.