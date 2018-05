Le camp de jour de la Ville est relocalisé à l’école secondaire Val-Mauricie

À la suite de l’incendie qui a démoli le bâtiment de la Station plein air Val-Mauricie, la Ville de Shawinigan a pris une entente avec la commission scolaire de l’Énergie pour accueillir les jeunes du camp de jour du secteur Shawinigan-Sud à l'école secondaire Val-Mauricie.

La période d’accueil des enfants et le retour en fin de journée s’effectueront au centre sportif de l’école.



« La Ville remercie la commission scolaire pour son ouverture et sa collaboration », indique le directeur par intérim du Service des loisirs et de la culture, Denis Brodeur. « À l’école secondaire, nous pourrons continuer à offrir un service de qualité aux utilisateurs du camp de jour de la Ville.

Nous aurons accès aux mêmes plateaux extérieurs et à la piscine municipale. »



Pour avoir plus d’information sur le camp de jour offert par la Ville, rendez-vous au www.shawinigan.ca/campsete.