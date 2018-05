Distribution de fleurs et d’arbustes le samedi 26 mai

Le Comité d’embellissement de Shawinigan rappelle aux citoyens qu’une distribution gratuite de fleurs et d’arbustes aura lieu le samedi 26 mai, dès 9 h, jusqu’à épuisement des quantités. Ce sera le moment, pour ceux qui le souhaitent, de se procurer un bulletin d’inscription pour participer au Concours Maisons fleuries.



Points de distribution des fleurs et arbustes





Pour plus d’information, vous pouvez joindre monsieur Gaétan Proulx au 819 538-4881 ou visiter le www.shawinigan.ca/concoursmaisonsfleuries.