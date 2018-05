La carte CITÉ, une façon moderne de voyager

La carte à puce CITÉ est maintenant disponible et peut être validée dès aujourd'hui à bord des autobus du réseau. En effet, il est désormais possible d’acquérir le titre mensuel du mois de juin ainsi que le porte-monnaie électronique (PME) chez les dépositaires et super-dépositaires de la STTR.

Le PME permet aux personnes qui le désirent d’y emmagasiner une somme d’argent variant entre 10 $ et 110 $. Ainsi, les usagers pour qui les laissez-passer mensuels ne conviennent pas aux habitudes de déplacement, peuvent se procurer ce titre de transport pour leurs besoins spécifiques.

Pour les titres réduits, tels que « Jeunesse » et « 3e âge », la clientèle doit se présenter chez l’un des trois super-dépositaires puisque ces titres nécessitent la prise d’une photo et la présentation d’une pièce d’identité. Les utilisateurs sont invités à se rendre sur le site Internet pour identifier l’emplacement du super-dépositaire le plus près de chez eux. Cette carte a une durée de vie de 10 ans et, si elle est enregistrée, la valeur de la carte peut être recouvrée en cas de perte, de bris ou de vol.

Les usagers sont invités à se procurer leur carte d’ici le 1e octobre, car jusqu’à cette date, la STTR offre gratuitement la carte CITÉ à l’achat d’un titre mensuel ou d’un PME de plus de 10$. Il est prévu de retirer les titres mensuels cartonnés dès octobre, mais la possibilité de payer en monnaie ainsi que la passe 1 jour et le coupon valide pour un passage seront toujours en circulation.

Pour de plus amples informations, consultez le site internet à l’onglet ou contactez le service à la clientèle au 819 373-4533.