L’eau demeure potable malgré une possible coloration

La Ville de Shawinigan informe les résidents du secteur Saint-Georges et du quartier Grand-Mère-Est que des manipulations sur le réseau d’aqueduc pourraient entraîner des variations de pression et une coloration de l’eau entre le 24 et le 31 mai prochain. L’eau demeure toutefois potable.



Les variations de pression sont dues à une redistribution temporaire de l’eau potable en provenance des différentes sources d’alimentation du secteur. Ces manipulations pourraient occasionner les variations mentionnées précédemment.



Les citoyens concernés ont été avisés par le Service de messagerie automatisée

aux citoyens (SMAC).

Si vous êtes concerné par cet avis préventif et que vous n’avez pas reçu d’appel automatisé, nous vous invitons à vous inscrire au www.shawinigan.ca/smac ou à communiquer avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.