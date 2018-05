Mai, mois de l’arbre et des forêts

Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts. La Ville de Nicolet invite la population à une distribution gratuite d’arbres qui aura lieu ce mardi 22 mai prochain, de 12 h à 17 h 30 à l’hôtel de ville situé au 180, rue de Monseigneur-Panet. Les Nicolétains pourront choisir parmi près d’une dizaine de variétés d’arbres, près de 800 jeunes pousses seront remis par les Services à la communauté de la Ville.

La Ville de Nicolet demande à ses citoyens d’apporter sacs et contenants pour transporter les jeunes arbres et incite ceux-ci à bien se renseigner de façon à planter les bons arbres aux bons endroits. Internet regorge d’ailleurs d’information en la matière de spécialistes horticoles ou d’Hydro-Québec qui prodigue également de précieux conseils. Voici les variétés qui seront disponibles : caryer cordiforme, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, noyer noir, épinette blanche et thuya occidental.

Cette activité est rendue possible grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et grâce à la collaboration de l’Association forestière du Sud du Québec.