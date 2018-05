À l’approche du long congé de la journée nationale des patriotes, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, lance un appel à la prudence aux différents usagers de la route. Les policiers intensifieront leurs interventions du 18 au 21 mai et demandent aux conducteurs d’adopter un comportement responsable.

Compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes au cours de cette longue fin de semaine, les usagers doivent être particulièrement attentifs à leur conduite.

Les infractions les plus fréquentes

Rappelons que les excès de vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité sont toujours parmi les infractions les plus fréquemment commises par les conducteurs, de même que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. De plus, elles constituent les plus importantes causes de collisions mortelles ou avec blessés.

L’intensification de ces efforts en matière d’intervention et de visibilité vise à poursuivre l’amélioration du bilan routier. Rappelons que l’an dernier pour la même période, une collision mortelle et 144 collisions avec blessés se sont produites sur le territoire desservie par la Sûreté du Québec.