Scotch et chocolat : Une symphonie de saveurs

Des voûtes aux salles d'exposition, l’événement-bénéfice Scotch & chocolat de l’OSTR investi le Musée Boréalis avec un parcours gourmand en musique, le mercredi 23 mai 2018 à 18 h.



Sous la présidence d'honneur de M. Martin Beaumont, président-directeur général du

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, cet événement-bénéfice contribuera au

rayonnement de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et de son programme

musical BOUM, offert gratuitement aux enfants de milieux défavorisés après les heures

de classe. Cette soirée est présentée en collaboration avec TVA Trois-Rivières, et sera

animée par Marie-Claude Paradis-Desfossés, chef d’antenne et chef de pupitre.

Déroulement de la soirée



Les convives pourront découvrir et déguster des bières, des vins et des spiritueux servis

en accord avec de savoureuses bouchées, au rythme des ensembles musicaux qui

jalonneront ce parcours. Ainsi, des vins de la SAQ, des scotchs écossais, un gin

québécois, des bières des microbrasseries Le Trou du diable, le Gambrinus et le

Broadway accompagneront les délicieuses bouchées du Castel des Prés et du IGA Extra

Marché Paquette, les fameuses saucisses de La Fernandière, ainsi que les savoureux

produits de la Chocolaterie Samson et de la Fromagerie L’Ancêtre.

Tirages et prix de présence seront également de la partie. Cette soirée bénéficie du soutien d’Événement Saphir.

Pour vous procurer des billets au coût de 100 $ chaque, rendez-vous sur le site Internet de l'OSTR ou composez le 819 373-5340, poste 1. Des reçus fiscaux sont disponibles au montant de 70 $.