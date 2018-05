Programmation touristique du Vieux presbytère de Batiscan

Le Vieux presbytère de Batiscan débutera sa saison estivale le 27 mai prochain. Le site historique présente à nouveau l’exposition permanente Sacré curé !, qui plongera le visiteur dans la vie d’un curé de campagne au 19e siècle.

On retrouvera également l’exposition temporaire Les quatre saisons d’Adéline, portant sur l’alimentation de l’époque, et le potager d’antan, où le visiteur pourra découvrir des variétés de légumes ancestrales.



Plusieurs événements ponctueront également l’été, dont le marché agroalimentaire Batiscan Village gourmand, un événement des plus animés, organisé conjointement avec la Corporation

touristique de Batiscan.

En plus de faire leurs emplettes auprès de la dizaine d’exposants gourmands présents, les visiteurs pourront rencontrer un invité d’honneur, dont l’identité sera dévoilée bientôt.

Le marché se déroulera le dimanche 15 juillet de 10 h à 16 h 30 sur le terrain du Vieux Presbytère de Batiscan.



Le musée est ouvert tous les jours, du 27 mai au 28 octobre, entre 10 h et 17 h.



Pour plus d’informations et pour voir la une programmation complète, rendez-vous à : www.presbytere-batiscan.com