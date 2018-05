Une nouvelle campagne sur la prévention des chutes de hauteur

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a lancé, le 7 mai dernier, une nouvelle campagne publicitaire pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses ainsi que les employeurs aux dangers du travail à l’échelle et à l’importance d’utiliser un moyen plus sécuritaire, tel que la plateforme élévatrice, la nacelle ou l’échafaudage, pour éviter les blessures graves, voire mortelles.

En moyenne chaque année, 845 chutes de hauteur à partir d’une échelle ou d’un escabeau surviennent au Québec. Uniquement dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 322 travailleurs ont subi un tel accident au cours des cinq dernières années.

À l’aide de son message « Ne travaillez pas dans une échelle, car vous pourriez tomber de plus haut que vous ne le pensiez », l’organisation souhaite faire comprendre à tous les milieux de travail que l’échelle est avant tout un moyen d’accès, et non un poste de travail. La CNESST rappelle qu’il faut toujours privilégier un moyen assurant un plancher de travail stable muni d’un garde-corps.

Pour sensibiliser la population à cette problématique, un message sera diffusé en français et en anglais dans les principales stations de radio du Québec, du 7 mai au 3 juin, puis du 13 au 26 août 2018. Vous pouvez l’écouter au cnesst.gouv.qc.ca/chutes. De plus, des affiches seront exposées pendant six semaines dans certains restaurants à travers la province, du 7 mai au 17 juin 2018.

Tolérance zéro

Les chutes de hauteur constituent un danger pour lequel la politique « tolérance zéro » de la CNESST est appliquée. Depuis plusieurs années, la CNESST déploie des campagnes qui mettent l’accent sur les dangers liés aux chutes de hauteur et qui proposent des moyens précis pour les prévenir.

Pour en savoir plus sur les différents postes de travail sécuritaires et la prévention des chutes, visitez le site cnesst.gouv.qc.ca/chutes.